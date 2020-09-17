Белорусов будут судить за оскорбления силовиков во время протестов

На белорусов открыли 43 уголовных дела за оскорбления и угрозы силовикам / Reuters





В Беларуси с начала протестов открыли 43 уголовных дела об угрозах, а также оскорбления в отношении сотрудников милиции. Об этом сообщает МВД Беларуси.





Всего проводится 143 доследственные проверки, к административной ответственности привлекли 36 граждан. Авторами и источником угроз, оскорблений и клеветы преимущественно являются лица, имеющие уголовное прошлое, которые ведут асоциальный образ жизни, склонны к совершению различных правонарушений, - говорится в сообщении.





Силовики насчитали 210 фактов угроз, оскорблений, повреждений и уничтожений имущества, распространение клеветы в отношении депутатов Палаты представителей, членов избиркомов, судей, сотрудников Следственного комитета, государственных органов и других учреждений.