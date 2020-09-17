Гейтс: Пандемия COVID-19 отбросила мир на 20 лет назад

Фонд Билла и Мелинды Гейтс опубликовал ежегодный доклад, в котором говорится, что пандемия коронавируса COVID-19 отбросила мир в развитии на 20 лет назад.





В частности, как пишет ВВС , в докладе говорится о том, что за время пандемии количество людей, живущих в крайней бедности, выросло на 7%.





В то же время количество людей, которые вакцинируются, упало до уровня 1990-х годов.





Билл Гейтс уверен, что к докризисному уровню развития общества можно вернуться за несколько лет, если полноценно заработает индустрия туризма.





"Катастрофа, которая взаимно увеличивается - так лучше всего описать пандемию Covid-19. Сначала появился сам вирус, затем правительства начали перераспределять ресурсы, чтобы с ним бороться, а потом люди перестали ходить к врачам из страха заразиться: все это - элементы полноценной катастрофы в секторе здравоохранения", - говорится в докладе.









Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань был зафиксирован 12 декабря. Ученые сообщили, что источник заболевания находился на местном рынке морепродуктов. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи.





30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.