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На сегодня синоптики объявили второй уровень опасности: грозы

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 17 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


По информации синоптиков, после комфортной и почти летней погоды в республике похолодает, на большей части территории страны пройдут дожди.

"В четверг 17 сентября до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что в связи с этим в республике был объявлен второй уровень опасности.

По данным прогноза, 17 сентября в Беларуси теплее всего будет на юго-востоке – там воздух прогреется до +26°С, на остальной части территории республики будет около +17..+20°С.
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