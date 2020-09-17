На сегодня синоптики объявили второй уровень опасности: грозы
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 17 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, после комфортной и почти летней погоды в республике похолодает, на большей части территории страны пройдут дожди.
"В четверг 17 сентября до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны", – сказали в Гидромете.
Там также отметили, что в связи с этим в республике был объявлен второй уровень опасности.
По данным прогноза, 17 сентября в Беларуси теплее всего будет на юго-востоке – там воздух прогреется до +26°С, на остальной части территории республики будет около +17..+20°С.
08:13 17/09/2020
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