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С 17 сентября белорусы могут ехать в Польшу по туристической визе. Но есть нюанс

С 17 сентября граждане Беларуси смогут въезжать в Польшу по туристической визе, хотя ранее впускали только обладателей карты поляка и рабочих или студенческих виз.


Об этом сообщает Пограничная служба Польши в своем бюллетене, посвященном правилам пересечения польской границы.

Вместе с тем граждан Беларуси с туристической визой нет в списке тех, кто после въезда в Польшу освобождается от карантина. Следовательно, въехавшим в Польшу туристам нужно будет оставаться на самоизоляции 14 дней.
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