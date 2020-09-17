



Об этом сообщает Пограничная служба Польши в своем бюллетене, посвященном правилам пересечения польской границы.





Вместе с тем граждан Беларуси с туристической визой нет в списке тех, кто после въезда в Польшу освобождается от карантина. Следовательно, въехавшим в Польшу туристам нужно будет оставаться на самоизоляции 14 дней.