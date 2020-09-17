Младшего сына Александра Лукашенко Николая называют одним из самых известных в мире президентских отпрысков. Едва ребенок научился ходить, как отец вывел его на публику. Первый раз Лукашенко взял трехлетнего сына с собой на субботник. А дальше мальчик стал сопровождать отца в официальных визитах в разные страны мира.





Коля лично знаком с Владимиром Путиным, Мишель и Бараком Обама, Уго Чавесом, Си Цзиньпинем, Виктором Януковичем и Виктором Ющенко, Назарбаевым, два раза встречался с главами католической церкви - Папами Римскими Бенедиктом XVI и Франциском. Полюбился он и в Китае, где его нарекли золотоволосым. А в этом году на параде в честь Победы в Москве многие наблюдали преображение ребенка в стройного молодого человека ростом под метр девяносто.









Отличник по химии и биологии





Отец не скрывал, где учился его любимый отпрыск: по его выражению, в «деревенской школе» - в Острошицком Городке Минского района (по месту проживания).





- Пишут в интернете, якобы он один день сходил, а потом к нему приходят (на дом учителя. - Ред.). Ничего подобного! Мой ребенок учится только в школе, в деревенской школе. Мы там живем недалеко, в той же деревне. Там 500 с лишним детей в школе, - рассказывал Лукашенко.





Отмечается, что у «белорусского принца», как его прозвали СМИ, прекрасные манеры. Он сдержан, воспитан, изучает иностранные языки, получил музыкальное образование по классу фортепьяно (на одной встрече он так прекрасно сыграл на пианино, что растрогал отца до слез).





В этом году Коля окончил 9 классов. И в мае успешно сдал письменные экзамены в лицей при Белорусском государственном университете, выбрав биологический профиль. Конкурс составил 6,5 человека на место. Как сообщалось, всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Кстати, туда же поступила и внучка президента Дарья Лукашенко. Но первого сентября на общем сборе в лицее журналисты не увидели Николая.





Перейдет в гимназию МГУ?





- Для вас неофициально говорим - Николай не будет у нас учиться, - сообщили «КП» в минском лицее на условиях анонимности. - Нам запрещено давать официальные комментарии, так как человек не достиг совершеннолетия, и без согласия родителя мы не можем говорить о нем со СМИ.





- Да, это правда: Коля забрал документы из лицея БГУ, - подтвердил «КП» Александр Войтович, бывший президент национальной Академии наук, а ныне ее действующий главный научный сотрудник. - После событий, что произошли в августе, службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что ле будет очень некомфортно. Ведь лицей выступил с осуждением того, что произошло. Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве.





- Это точно?





- То, что забрал документы, - абсолютно точно. А то, что в Москве… Официальных сообщений еще не было. Но у меня есть знакомства в сфере образования, и мне передали, что Коля переводится в гимназию при МГУ. Из лицея БГУ в гимназию МГУ перевестись будет просто. Говорят, что у Коли хорошие результаты по химии, биологии. На районной олимпиаде он призер. Если не по блату, конечно, - такие вопросы возникают в подобных случаях… И это дает дополнительные баллы при поступлении в вуз. А Коля, конечно же, намерен получить высшее образование.





В Минске Николаю было бы, наверное, небезопасно. Сейчас в стране глубочайший кризис. Решительность Лукашенко показная. Его единственная надежда, что Россия ему поможет. И он надеется, что в Москве сыну будет безопасно.





Коля - обычный молодой человек. Если бы Лукашенко его не рекламировал, никто бы его не знал. Он с малых лет брал сына с собой на официальные мероприятия. Во время встреч с президентами других стран сажал Колю на колени, что выглядело странно.





- Может, он готовил из Коли преемника?





- Не исключаю, что у него эта мысль есть. Но все-таки у нас с 35 лет можно избираться, а Коле только 16.





- Знаю, что мать Коли фактически отстранена от его воспитания, - продолжает Александр Войтович. - Было время, когда только в какие-то выделенные дни ей разрешали встречаться с сыном. С матерью Коли я знаком. Она была личным врачом Лукашенко. И одновременно, как это часто бывает, - еще и сотрудником КГБ.





«Может поступить в Тимирязевку»





В колледже МГУ нам сообщили, что сейчас у них дистанционное обучение. И что никаких сведений о переводе к ним Николая Лукашенко не поступало. «Хотя все возможно», - сказал дежурный.





- То, что Коля забрал документы из Минска, - стопроцентная информация, - подтвердил «КП» бывший сотрудник КГБ, попросивший не называть его имени. - Еще 4 сентября мои знакомые из КГБ видели Колю в Минске. А теперь его переправили в Москву в обстановке секретности. Николай действительно уязвимое место президента. Знаю, что сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и российского президента было принято решение, что безопаснее всего Коле будет в России. На первое время Колю поселили в белорусском посольстве в Москве. Ситуация такая, что надо думать о конспирации. Поэтому принято правильное решение, что Коля будет учиться под вымышленной фамилией. И по крайней мере первое время - дистанционно. Пока он не будет ходить в учебное заведение.





- А где именно продолжит обучение Николай?





- Эта информация засекречена. Мне говорили, что отец и сын Лукашенко хорошо отзывались об Академии имени Тимирязева в Москве. Это сельскохозяйственный вуз. Александр Лукашенко ведь тоже оканчивал сельскохозяйственный, только в Минске. А в сыне он словно видит свое продолжение… Велись переговоры, чтобы Коля поступил в Тимирязевку. У Николая Лукашенко есть работы по биологии высокого уровня, он выигрывал олимпиады. Так что в виде исключения Николая могут принять сразу в вуз. Он может сдать экстерном экзамены за 11-й класс, и будет принят, это вполне законно.





«С удовольствием примем в наш вуз»





Звоню ректору МСХА имени К. А. Тимирязева Владимиру Трухачеву.





- В настоящий момент у нас нет сведений, что Николай Лукашенко сдает экзамены к нам в вуз, - сообщил «КП» ректор. - Мы с удовольствием его примем, если он принесет официальный документ о среднем образовании (экзамены можно сдать экстерном). Тогда мы проведем внутренние экзамены, и на их основании в случае положительной сдачи он поступает к нам. Мне передавали, что он хотел бы у нас учиться. Но, возможно, это вопрос не сегодняшний, а будущего.





- У Николая уклон на биологию…





- У нас биология - профильный предмет. Но у нас больше аграрный университет. Вот тебе лошади, коровы, конноспортивный комплекс, ферма...





- Неужели вы думаете, что такой денди, как Коля Лукашенко, пойдет в коровник?!





- Пойдет. Если у нас будет, пойдет! Мы его увлечем. Если Николай Лукашенко придет к нам учиться, безусловно, я возьму его под опеку. Я так делаю со всеми детьми известных родителей, у нас и дети министров учатся. Надо его поддержать. Ребенок же ни при чем, что жил там в особых условиях. Надо его адаптировать.





В школе «Президент» такого ребенка нет





В СМИ появилось сообщение, что Николай Лукашенко переведен в частную школу «Президент» в подмосковной Жуковке. Обучение в ней стоит 1,5 млн рублей в год. Дети изучают три языка - английский, французский, немецкий. Территория школы тщательно охраняется.





Звоню в школу «Президент». Заместитель директора Светлана Сабельникова предельно вежлива: «Вы не первые об этом спрашиваете. Нет, это неверная информация. У нас нет такого ребенка».







