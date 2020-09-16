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Артист рассказал об этом на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Его слова передал ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.





Ранее осужденный актер сообщил правозащитникам, что не намерен оставлять сцену, находясь в тюрьме. До этого Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы.





8 сентября Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 8 июня автомобиль, которым управлял артист, выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.



