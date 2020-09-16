+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Дуэт «МилаНика» из Боровлян стал абсолютным победителем в шоу в Москве

Дуэт «МилаНика» стал абсолютным победителем в шоу «Русские не смеются» в Москве. Сестры Борискевич из Боровлян были единственными участниками из Беларуси.

Дуэт «МилаНика» из Боровлян стал абсолютным победителем в шоу в Москве
Девочки победили в первом выпуске шоу, а после выиграли в суперфинале, сообщает Mlyn.by.

Фото https://www.mlyn.by

К слову, 25 сентября стартует второй сезон юмористического шоу и девочки вновь примут в нем участие.


Фото и информация предоставлены Анатолием Борискевичем
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]