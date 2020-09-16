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Украина закрыла пункт пропуска Новые Яриловичи из-за ситуации с хасидами

Кабмин Украины принял решение закрыть пункт пропуска Новые Яриловичи ( с белоруской стороны Новая Гута) на границе с Беларусью из-за ситуации с хасидами.

Украина закрыла пункт пропуска Новые Яриловичи из-за ситуации с хасидами
фото: media-polesye.by
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает nv.ua

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса Украина ограничила паломничество хасидов в Умань на праздник Рош-ха-Шана.

Несмотря на это, тысячи евреев попытались попасть в страну через Беларусь и в итоге уже несколько дней остаются в нейтральной зоне между двумя странами.

Из-за ситуации с паломниками Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из запрета на въезд. Однако белорусская сторона эту просьбу игнорирует.

В то же время Министерство внутренних дел Израиля попросило Украину пропустить паломников.

По данным главного раввина Киева Йонатана Биньямина Марковича, на границе Украины с Беларусью находятся от 1500 до 2500 паломников-хасидов, еще 300−400 иностранцев пытаются попасть в Украину со стороны Румынии.

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