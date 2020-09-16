Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает nv.ua





По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса.





Из-за пандемии коронавируса Украина ограничила паломничество хасидов в Умань на праздник Рош-ха-Шана.





Несмотря на это, тысячи евреев попытались попасть в страну через Беларусь и в итоге уже несколько дней остаются в нейтральной зоне между двумя странами.





Из-за ситуации с паломниками Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из запрета на въезд. Однако белорусская сторона эту просьбу игнорирует.





В то же время Министерство внутренних дел Израиля попросило Украину пропустить паломников.





По данным главного раввина Киева Йонатана Биньямина Марковича, на границе Украины с Беларусью находятся от 1500 до 2500 паломников-хасидов, еще 300−400 иностранцев пытаются попасть в Украину со стороны Румынии.





Хасиды на границе Украины и Беларуси: они хотят в Умань, но пограничники их не пропускают