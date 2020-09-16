За нарушение постановления парню грозит тюрьма на 5 лет. Влад собирается обжаловать решение о высылке, иначе через 5 дней он должен покинуть Беларусь, пишет Свабода





Белорусские друзья уже подыскали для Влада место, где остановиться в Москве, и временную работу. Но каким транспортом выехать в Россию? По правилам высылки, он не может пользоваться железной дорогой, но и с билетами на самолет сейчас проблема.





"Жду, чтобы объяснили, как это сделать. Придется ехать в никуда. Тут у меня мать и младший брат, а в Москве никого, кроме нескольких знакомых. Беларусь для меня фактически родная страна, с 21 года жизни прожил здесь уже 13", - говорит Влад.





"Как это — "размахивал руками во время задержания" в частном доме"?

6 августа в Минске милиционеры в штатском ворвались в дом на улице Чигладзе, где снимали жилье молодые люди, вероятно связанные с «Молодежным блоком». Среди задержанных был и Влад Клавкин.





По результатам этого задержания Влад получил 15 суток административного ареста, из которых отбыл 9. Обвинили его в неподчинении и хулиганстве. Именно эти проступки, по решению Фрунзенского РУВД от 11 сентября, стали основанием для его высылки. Как с самим решением, так и с тем, как проходило рассмотрение дела о его высылке, Влад не согласен и будет их обжаловать.





Правда, с белорусским "правосудием" это практически бесполезно. Суды сейчас в стране работают исключительно на режим.





"Хулиганство мое проявилось якобы в том, что размахивал руками. Это не выдерживает никакой критики, так как нас задержали в доме. Что ты там можешь сделать, когда вокруг одни милиционеры? Зачем там размахивать руками? Но время и место правонарушений в протоколе указаны совсем другие по сравнению с тем, где и когда нас задержали.





А что касается заседания о моей высылке, то оно также прошло с рядом нарушений. По закону, я имею право обосновать свое пребывание в Беларуси, собрать документы, доказательства. У нас здесь недвижимость, мать работает, брат учится, я после двух лет учебы на филфаке поступил на исторический факультет, планировал дальше учиться.





Но времени на подготовку совсем не дали, вызвали 10-го на 11-е, а когда пришел, и слушать не стали. "Это тебе за гроб", — честно сказал милиционер и хлопнул на документ о моей высылке печать", — рассказал Влад о заседании во Фрунзенском РУВД.





При чем здесь акция с гробом?

8 мая во время репетиции военного парада четверо молодых людей в медицинских масках пронесли в Уручье вдоль проспекта Независимости черный картонный гроб. Акция символизировала опасность проведения массовых мероприятий во время коронавируса.









Позже стало известно, что суд осудил на административные аресты активистов «Молодежного блока» Лизу Прокопчик и Данилу Лаврецкого. Были задержаны также Михаил Воронцов, который снимал акцию на видео, Влад Клавкин, Павел Саврицкий и Луис Азарович, которых потом отпустили.





Влад Клавкин и сейчас настаивает, что не принимал участия и никакаго отношения не имел к акции с гробом, которая прошла 8 мая. Разве что знаком с некоторыми из активистов, которым приписывают этот перформанс.





"Выходим, вам амнистия!"

На выезд из Беларуси бывшему студенту дали 10 дней. Говорит, что еще пришлось уговаривать милиционеров на "добровольный" вариант высылки, иначе бы приняли "принудительный" — это когда до высылки человека держат сколько угодно дней в изоляторе.





Правда, изолятор его уже не слишком пугает, так как уже знает, что такое Жодино.





В августе Влад Клаукин 9 суток пробыл в изоляторе при жодинской тюрьме. Его отсидка пришлась на самое горячее послевыборное время, когда ежедневно тюрьмы в Беларуси пополнялись сотнями задержанных. Полагает, что вышел досрочно как раз потому, что и в изоляторе уже не хватало мест.





Но про жодинскую тюрьму вспоминает не только плохое.





"Где-то после 11 или 12 августа к нам в камеру на 10 человек добавили еще 30. спали по очереди, дышать было нечем. От новых сидельцев узнали о результатах выборов, наслушались историй о том, как людей бьют сразу после задержания, в автозаках и РУВД. Насмотрелся на синие от избиения спины и ноги, услышал про резиновые пули и шумовые гранаты.





Кстати, ожидал, что выборы подделают и будут силой прекращать протесты, но все же думалось, что пули и гранаты припрячут на окончание протестов, а тут с этого начали. Стало грустно, даже отчаяние настало. И вдруг 15-го коридорный охранник стучит в дверь и кричит: “выходите, вам амнистия".





Вот было счастье! В какой-то момент подумалось, что Тихановская уже победила!"—- вспоминает Влад.





По его словам, эти качели, когда сегодня чувствуешь эйфорию от близкой победы, а завтра отчаяние, он периодически чувствует и в сентябре.