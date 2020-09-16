СЕО стартапа MakeML не выпустили на свободу









По какой статье могло быть возбуждено дело, неизвестно. Но исходя из предыстории, можно предположить, что это связано с «массовыми беспорядками».





Напомним, Короткова задерживали дважды. Первый раз это случилось 28 июля возле здания КГБ, где в тот день выстроилась очередь из желающих подать ходатайство за изменение меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда Алексея отпустили без составления протокола.





Второй раз Короткова задержали 27 августа на площади Независимости во время массовых задержаний. Ему присудили 8 суток ареста, которые он отбывал в ЦИП на Окрестина. По истечении этого срока Алексей не вышел. По информации dev.by, сейчас он в СИЗО № 1 на Володарского.