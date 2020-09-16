Шок! Пила отскочила и разрезала шею вальщику леса
В Петриковском лесничестве случилась трагедия: во время валки леса пила отскочила и попала в шею работнику.
Как сообщает газета «Чечерский вестник», в тот день вальщик работал в паре с коллегой. Повалив первое дерево, он взял за второе. Для начала он обрезал нижние ветки, потом стал избавляться от мелких сучьев концевой частью пилы. В это время цепь коснулась дерева и пила отлетела в сторону мужчины — он получил разрез шеи.
На место происшествия прибыли врачи, однако спасти работника было не в их силах — они констатировали смерть.
Проверка показала, что во время работ на месте не было уполномоченного должностного лица, а пилить деревья концевой частью нельзя — это влечет отбрасывание инструмента.
12:51 16/09/2020
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