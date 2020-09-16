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Российский неонацист Тесак найден мертвым в СИЗО

Неонацист Максим Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, покончил с собой, сообщают Baza и ТАСС.

Его тело нашли в одиночной камере следственного изолятора в Челябинске, откуда его собирались этапировать в Москву.

По данным Baza, Марцинкевич оставил предсмертную записку, ее содержание пока неизвестно.

В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам лишения свободы за нападения и ограбления, его признали виновным в разбое и хулиганстве. По версии следствия, Марцинкевич и его сторонники объясняли нападения борьбой с наркотиками.
Источник: tvrain.ru
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