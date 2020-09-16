По ее словам, ее убедила встреча с министром информации, на которой сотрудники высказались «и про липовые 80, и про пытки на Окрестина». Министр обещал, что телеканал постепенно придет к «более объективной подаче информации», а МВД будет каждый день отчитываться «о ходе расследования массовых избиений», рассказала Латогурская, передает Телеграф









«Но уже через день на СТВ вышел чернючий ролик про Тихановскую… Даже ств-шный юрист схватился за голову от откровенной клеветы, которая могла иметь юридические последствия… А потом в русле подобной клеветы стали делаться все информационные материалы…», — заявила редактор в сообщении.





По словам Латогурской, увольнение с телеканала — это «спокойное и взвешенное решение, от которого стало легко дышать».





Напомним, журналисты с государственных телеканалов начали уходить еще во время предвыборной кампании. Но особенно сильным исход стал после брутальных задержаний силовиками протестующих 9-11 августа и последующих пытках в местах изоляции.





При этом некоторые наиболее заметные журналисты поплатились за свою общественную позицию арестами, как например Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, которых осудили на 10 суток, или Дмитрий Семченко, получивший 15 суток ареста.





На замену уволившимся белорусским журналистам из России прибыли 32 сотрудника пропагандистского канала Russia Today, после чего начались митинги в поддержку Лукашенко, на которых как правло присутствуют "колорадские" флаги, хотя такая символика ранее официалным Минском не приветствовалась.