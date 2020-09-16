Тенденции, которые она демонстрирует, никак нельзя объяснить ни с точки зрения распространения болезни, ни с позиции повышения эффективности борьбы, пишет Ежедневник.





В самый пик распространения в Беларуси COVID-19, который пришелся на май, Минздрав официально фиксировал почти по тысяче случаев заражения в сутки и вылечивались всего около 300. В результате больницы наполнялись все новыми пациентами и людей все больше охватывал страх.





На 25 мая на больничных койках белорусских больниц находились уже более 22 тысяч человек. Мировая практика борьбы с различными эпидемиями показывает, что именно на пик распространения болезни приходится и самая высокая смертность.





Объясняется все просто, когда идет вал больных, и система здравоохранения работает на максимальной нагрузке, не всегда и не всем вовремя удается оказывать медицинскую помощь. Кроме того, не всегда вовремя удается выявить заражение, что опять же чревато серьезными осложнениями течения болезни.





Но странное дело,

именно на пик распространения COVID-19 в Беларуси почему-то приходится самая низкая смертность.

В мае в среднем от коронавируса погибали 4,5 человек в сутки, а уровень смертности к общему числу заболевших составлял рекордные 0,55%.





И вот на дворе сентябрь и на Беларусь надвинулась вторая волна коронавируса в результате чего, количество находящихся на больничных койках опять начало расти. В последнюю неделю Минздрав сообщает в среднем о 190 заболевших в сутки. При этом среднесуточное количество погибших в сентябре даже выше, чем в мае – 5,2 человека в сутки.





А уровень смертности к общему числу заболевших вырос почти вдвое – до 1,02%. Это уровень смертности по всему периоду наблюдений и по нему можно лишь догадываться, как изменилась текущая ситуация в сранении с той, которая была в мае.





Если в мае, из более 20 тыс. болеющих погибал всего один из 4,8 тыс., то на 15 сентября (1131 болеющих) –

один из 217.

Иными словами,

текущая летальность выросла в 22 (!) раза.

Кстати, в Италии, где один из самых высоких общий уровень смертности в Европе (за все время наблюдений), сейчас умирает в среднем каждый из 4 тыс. болеющих.





На данных графиках видно, что сейчас от коронавируса в Беларуси умирает больше людей, чем в самый пик эпидемии, хотя количество больных снизилось существенно.





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Откуда взялся такой стремительный рост текущей смертности от коронавируса, почему заболевшие стали умирать в 22 раза чаще, можно только догадываться.





Это тем более удивительно в свете того, что все медики (в том числе и белорусские) признают, что вторая волна, которая накрыла Европу и уже пришла в Беларусь, не будет такой летальной, как первая.





Это связано и с мутацией вируса, что приводит к снижению его вирулентности (свойство поражать организм), а также с тем, что большинство людей, чей организм слишком бурно реагирует на болезнь, уже погибли.





Если посмотреть статистику европейских стран, то по ней видно, что действительно уровень смертности второй волны ниже, что повлекло за собой и снижение общей смертности за весь период.





Например, в Италии уровень смертности к общему количеству заболевших снизился с 14,7% в мае, до 12,7% в сентябре. В Великобритании с 14,96%, до 11.13%, в Польше с 4,95% до 2,96%, в Литве с 3,42% до 2,56% и т.д.





Исключение составляет только Россия, в отношении которой также имеются подозрения о манипулировании статистикой по коронавирусу. Здесь общая смертность, как и в Беларуси, тоже увеличилась почти вдвое.





Может быть, Минздрав сможет объяснить, как так получилось, что болезнь становится менее опасной, а смертность растет: к общему количеству заболевших – в 2 раза, а к текущим болеющим – в 22 раза?





А вот если вспомнить, что в Беларуси в апреле-июне была зафиксирована аномально высокая смертность - превышение прошлогоднего показателя более чем на 5,5 тысяч случаев, то все становится на свои места.



