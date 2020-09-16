



Компания мотивирует свое решение тем, что белорусские власти использовали ее технологии с целью нарушения прав человека, пишет Bloomberg.





Sandvine заявила, что в ее схему был добавлен код, который помешал свободному распространению информации в Беларуси в период выборов.





Как сообщалось, американский поставщик столкнулся с проблемами после этой сделки.





Например, сенатор Дик Дурбин призвал Министерство финансов США расследовать сделку: нет ли нарушений тех санкций, которые Штаты вводили в отношении Беларуси. Возникло недовольство и в самой компании.









Однако отмена сделки не значит, что технологии Sandvine немедленно перестанут работать в Беларуси.



Sandvine прекращает предоставлять Беларуси техническую поддержку и обновления на ПО и оборудование. Это в итоге может приведет к прекращению корректной работы, но технология будет работать, как минимум, в краткосрочной перспективе.



Напомним, отключения интернета в Беларуси были 9-11 августа и в последующие дни на фоне выборов и политического кризиса после них.