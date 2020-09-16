Язык тела и политика: Виторган высмеял позу Лукашенко на встрече с Путиным
Актер Максим Виторган прокомментировал одно из главных событий последних дней - переговоры Александр Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.
Артист обратил внимание на один из протокольных снимков с этой встречи: лидеры двух стран сидят напротив друг друга за маленьким столиком.
Виторган попытался составить психологический портрет белорусского гостя, исходя из "языка тела".
"Дамский угодник 18-19 вв. Никак гербарий принёс полюбоваться..." - подписал фото актер.
Он отметил, что в детстве мама часто посмеивалась над официальными встречами политиков, которые зачастую принимали нелепые, на ее взгляд, позы: "Как на мягкое сядут, так сразу ноги врастопырку, как будто с коня только слезли".
07:12 16/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение