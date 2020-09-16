







С недавних пор профпригодность и общественная значимость белорусов определяется исключительно их политическими взглядами.





Только у нашего правительства своеобразное понимание слова "равенство". Оттого-то оно и демонстрирует чудеса непредвзятости, снисхождения в котором нет ни к кому: врачи, ученые, заводчане, журналисты, актеры, телеведущие, учителя, спортсмены, чиновники. Мой случай в этом списке не первый и, что-то подсказывает, далеко не последний.





Эксперименты над собственной совестью всегда имеют печальный итог. Поэтому и пытаться не стоит.





Другое дело — почему профессионалы, честно зарабатывающие свой хлеб, должны уходить? Мы не будем искать ответ на этот вопрос, равно как и не станем приводить выдержки из Конституции в защиту своих прав.





Сегодня был мой последний рабочий день в Национальной школе красоты.





Я от всего сердца пожелаю удачи ставшему родным коллективу, в котором мне так здорово работалось все эти годы. Мои выпускники для меня всегда были такими же педагогами, как и я для них. Благодаря им даже в эти сложные времена я стараюсь сохранять легкость бытия.





Случалось, когда мне задавали вопрос о наличии детей, я отвечала: "У меня их около тысячи". А сегодня вдруг почувствовала себя осиротевшей.





Грустный день…, — написала Хижинкова в инстаграме.