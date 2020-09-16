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Более 100 медиков Гродненской области недополучили компенсации за сверхурочную работу в пандемию

Некоторые медучреждения Гродненской области несвоевременно внесли поправки в коллективные договоры, в результате чего работники получили неполные суммы за работу в сверхурочное время, праздники и выходные, пишет «Вечерний Гродно». Речь идет о невыплате 10% от положенных сумм, а своих денег недосчиталось более 100 медработников.



Недостача вскрылась во время мониторингов специалистами Гродненской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Как поясняют в данном профсоюзе, до 28 января этого года в соответствии с постановлением Совмина от 16.06.2014 г. № 583 доплата за каждый час работы в сверхурочное время, государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх заработной платы, начисленной работникам с повременной оплатой труда, составляла 90% часового тарифного оклада работника. А сейчас, с учетом последней редакции постановления, размер доплаты равен часовому окладу.

Что касается медучреждений Гродненской области, то пункты о компенсации за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни включены во все коллективные договоры учреждений здравоохранения Гродненщины. Однако, как выяснили в ходе мониторингов профсоюзные специалисты, не везде социальные партнеры своевременно отреагировали на изменения законодательства и внесли корректировки. В отдельных коллективных договорах размер надбавки остался прежним — работники недосчитывались 10% положенной суммы.

— В этом году вопрос компенсаций за работу сверхурочно, в выходные и праздники стал для нашей отрасли особенно актуальным, поскольку из-за пандемии коронавируса представители здравоохранения больше работали сверхурочно. Особенно нагрузка увеличилась у санэпидемслужб, узких специалистов, которых привлекали для консультаций больных с COVID-19, а также контактных групп и медицинских бригад по осмотру пациентов с COVID-инфекцией, созданных при поликлиниках. После вмешательства профсоюза во всех организациях произвели перерасчет и доплатили работникам положенные суммы, — рассказала заведующая отделом социально-экономической работы Гродненской областной организации профсоюза работников здравоохранения Валентина Гордиевская.
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