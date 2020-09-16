Папа Франциск рассматривает возможность визита в Беларусь













"Беларусь всегда проявляла большой интерес к визиту папы. Однако эти планы не уточняются, сейчас пандемия коронавируса, все заблокировано, неизвестно, на какой срок", – сказал Паролин.





В Ватикане настаивают на том, чтобы главе белорусских католиков Тадеушу Кондрусевичу разрешили въезд в Беларусь.





31 августа председателя Конференции католических епископов в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь из Польши. В Госпогранкомитете ему заявили, что его паспорт гражданина Беларуси недействителен.





27 августа Кондрусевич осудил насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам Беларуси. В частности, он негативно отреагировал на инцидент 26 августа. Тогда бойцы ОМОН заблокировали входы и выходы Красного костела, который находится в Минске. Запертые в костеле люди находились там около 40 минут.





"Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костела святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как католическая церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта", – заявил тогда Кондрусевич.



