По ее словам, при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии





Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может выделять вирус до 90 дней после выздоровления, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.





"У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации - вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет", - сказала Попова. Ее слова приводит ТАСС.





По ее словам, при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии. "Поэтому [после перенесенной инфекции или прививки] <...> я не буду страдать от этого вируса сама, но вместе с тем я могу быть распространителем инфекции, это важно", - пояснила глава Роспотребнадзора.









В свою очередь доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что в среднем человек остается опасным две недели. "Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса <…>. Заразиться <…> вполне реально", - сказал он.





В июле команда международных ученых под руководством специалистов Национального центра эпидемиологии Испании опубликовала результаты исследования, из которых следовало, что переболевший COVID-19 со временем может утратить иммунитет к коронавирусу. У 14% участников исследования, которые за два месяца до этого сдали положительные пробы на антитела, при повторном тестировании иммунитета не выявили, пишет Forbes. Антитела, как правило, пропадали у людей, у которых при заболевании COVID-19 симптомы были слабо выраженными или отсутствовали вовсе, говорилось в научной статье.





Позднее исследователи из Университета Гонконга заявили, что сумели впервые генетически подтвердить случай повторного заражения COVID-19. Вирус повторно обнаружили у 33-летнего мужчины спустя четыре с половиной месяца после первого заражения. В первый раз ему пришлось лечь в больницу из-за COVID-19, во второй болезнь проходила бессимптомно.







