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Идет проверка действий витеблян Виталия и Владислава Кузнечиков, которые находятся в посольстве Швеции

Витеблянами, просившими убежище в посольстве Швеции, займется СК

Здание посольства Швеции в Минске / Еврорадио

Милиция провела проверку в отношении витеблян Виталия и Владислава Кузнечиков по факту нападения на сотрудников милиции.  Об этом порталу TUT.by рассказала официальная представительница УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

По словам отца и сына, милиционеры на этом фото распыляют газ на Виталия Кузнечика 6 сентября в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY


Мужчины ждут решения, которое примут шведы. В настоящее время они обеспечены всем необходимым. 
"Белорусский партизан"
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