Кальварийское кладбище – самое старое из уцелевших в Минске. Сегодня это центр города. И одно это вызывает вопросы. Например, почему их пожалели коммунистические перестройщики столицы?





Советский человек не беспокоился по поводу исторического или сакрального, особенно если это касалось нероссийской истории до 1917 года, пишет Белсат. Пример – кладбище Росы в Вильнюсе, через которое, будто назло, проложили дорогу. Доктора исторических наук Александра Кравцевича такой подход возмущает.





Евгений Кулик





«Кладбище – зеркало истории и показатель цивилизованности страны, – объясняет Александр Кравцевич. – Беларусь не может этим похвалиться, так как коммунисты разрушали беларуские исторические кладбища. Одно из немногих исключений –Кальварийское кладбище в Минске, зеркало не только минской, но и всей беларускай истории последних двух веков».





Начиналось Кальварийское кладбище как католическое конфессиональное, но все изменилось в ХХ в. В годы Первой мировой войны здесь появилась Австрийская горка – место захоронения солдат австро-венгерской армии, позже – могилы жертв НКВД и нацистов, захоронения солдат Красной Армии, наконец, обычных минчан независимо от вероисповедания. А вот кого здесь не хоронили, так это коммунистических бонз, чиновников высокого ранга.









Особое значение минской Кальварии придает не старина сама по себе, и не уникальные ворота, подобные которым есть только в странах бывшей Римской империи, а захоронения поколений беларуских деятелей: художников, писателей, мыслителей, политиков и ученых. В итоге сегодня мы имеем своеобразный беларуский пантеон.





«Для меня это квинтэссенция Беларусчины, так как здесь похоронены выдающиеся наши литераторы, художники, деятели беларускага движения, ну, и наконец, мои родственники», – говорит искусствовед Сергей Хоревский.





Каждый из похороненных на Кальварийском кладбище беларуских деятелей заслуживает отдельной программы, и не одной. В этом выпуске упомянуты трое: Ян Болеслав Луцкевич (1831-1895), Вацлав Ивановский (1880-1943) и Евгений Кулик (1937-2002).





Ян Болеслав Луцкевич – повстанец 1863 года, отец Ивана (Яна) и Антона Луцкевичей – идеологов беларускага национального движения.





Вацлав Ивановский – общественный и политический деятель. Один его брат – Юрий (Ежи) – считал себя поляком и стал польским политиком, а другой – Тадеуш (Тадас) – считал себя литовцем и стал литовским ученым. Вацлав же в годы Второй мировой войны погиб от пули советского партизана, когда был бурмистром Минска.





Евгений Кулик – художник, автор эталона герба «Пагоня».





Александр Кравцевич покажет интересные памятники, расскажет историю минской Кальварии и поищет ответы на вопросы, как уцелели это кладбище и почему здесь нет могил советских функционеров. Он также поговорит с ксендзом Андреем Сиповичем, настоятелем прихода Воздвижения Святого Креста в Минске. Стоит отметить, что здешний костел, закрытый в сталинские времена, действует с 1980 года, то есть был повторно открыт еще при советской власти.







