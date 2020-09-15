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Братья во Христе. Зачем православный священник пришёл на службу в гродненский костёл

В Гродно настоятель православного Свято-Покровского кафедрального собора протоиерей Георгий Рой пришёл на службу в католический Фарный костёл.

Братья во Христе. Зачем православный священник пришёл на службу в гродненский костёл
Протоиерей Георгий Рой / orthos.org
Там в это время молились о скорейшем возвращении в Беларусь католического митрополита Тадеуша Кондрусевича и о благоприятном разрешении сложившейся непростой ситуации в Беларуси.

Представители разных конфессий нечасто приходят в храмы друг к другу, тем более во время службы. Пропагандистские тг-каналы даже успели обозвать это событие “политическим перформансом”, мол, “батюшки продолжают утрачивать связь с реальным миром”, несмотря на явное указание сверху не лезть в политику.
 
Протоиерей Георгий Рой / orthos.org

Еврорадио удалось дозвониться до протоиерея Георгия и узнать причину его визита в костёл.

— Служба в Фарном костёле была по поводу того, что митрополит Тадеуш Кондрусевич не может въехать в Беларусь, не может быть со своей паствой. Мы видим, что представители католической общины из-за этого сильно переживают, молятся и считают несправедливым решение не пускать митрополита Кондрусевича, — рассказывает отец Георгий. — Лично я с этим согласен — что это несправедливо. Так не должно быть. В знак солидарности мы пришли в костёл, чтобы сказать, что мы поддерживаем католическую общину, что мы разделяем их обеспокоенность этой ситуацией и что мы надеемся, что такое несправедливое решение будет в скором времени отменено.

Священник не боится высказывать свою позицию, в том числе и по поводу насилия, заполнившего улицы белорусских городов.

— Конечно, я очень переживаю из-за фактов такого неоправданного насилия, применения спецсредств против демонстрантов. Я очень болезненно переживаю ложь, которую часто можно видеть в СМИ, когда пытаются стравливать разные группы людей, создают конфликт. Это всё очень плохо.

Я считаю, что нужно восстанавливать справедливость. Нарушение справедливости провоцирует острые общественные конфликты. Я очень надеюсь, что всё наше общество, все полюса противостояния в конце концов задумаются и будут работать над тем, чтобы каждый гражданин чувствовал, что в нашем обществе действуют законы справедливости.

Церковь, как считает отец Георгий, должна объединять людей и не должна закрывать глаза на то, что происходит вокруг.

— Сейчас мы молимся все вместе. Я священник в Кафедральном соборе, у нас очень большая община, которая объединяет людей очень разных взглядов, разных политических позиций. Мы все молимся за мир, молимся за нашу страну.

Церковь, как мне кажется, не должна вмешиваться в политику. Мы не можем сравнивать политические программы каких-либо партий или кандидатов. Но в то же время мы как люди церкви не можем мириться с насилием, ложью, с попытками разделить людей. И об этом мы как христиане должны говорить.

А могут ли верующие ходить на мирные митинги? И как неравнодушным прихожанам вести себя в такой непростой ситуации? По мнению Георгия Роя, это дело совести каждого.

— Я считаю, что сейчас мы живём в такое время, когда совесть каждого человека должна подсказать ему то, что он должен делать. Потому что совесть — это голос Божий в душе человека. Нужно слушать свою совесть и поступать соответственно с совестью.

Я не знаю, какими политическими средствами можно достичь мира, что конкретно тут нужно делать. Но я говорю о том, что так быть не должно, и я молюсь за это.
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