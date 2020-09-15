На границу с Украиной приехал гомельский губернатор, хасиды встретили его песней
Паломники намеревались из Гомеля попасть в Украину, но если белорусские пограничники пропустили их, то украинские — нет. С 28 августа Украина закрыла границы из-за коронавируса.
Сегодня к паломникам приехал губернатор Геннадий Соловей. Встретили его хасиды радушно — с песнями и аплодисментами. Видео опубликовал TUT.BY.
Напомним, сегодня «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко взял на контроль пребывание паломников в Беларуси и поручил оказать им всю необходимую помощь.
17:38 15/09/2020
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