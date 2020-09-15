



Сегодня к паломникам приехал губернатор Геннадий Соловей. Встретили его хасиды радушно — с песнями и аплодисментами. Видео опубликовал TUT.BY.





Напомним, сегодня «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко взял на контроль пребывание паломников в Беларуси и поручил оказать им всю необходимую помощь.







