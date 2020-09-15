Суд Заводского района 11 сентября вынес постановление по делу айтишника Павла Манько, которого судили за участие в "несанкционированном массовом мероприятии", пишет TUT.BY.









Павлу дали штраф 20 базовых величин, в суде его защищала адвокат Елена Шинкаревич.





Судья Жанна Хвойницкая в постановлении указала: то, что Манько заключил договор с адвокатом, говорит о том, что он заранее намеревался участвовать в несанкционированных акциях. Это создает опасный прецедент, когда конституционное право на защиту приравнивают к намерению нарушить закон, считают эксперты.





Выдержка из постановления по делу Павла Манько разошлась по телеграм-каналам. Судья Жанна Хвойницкая дословно указала: «Сообщенные в судебном заседании защитником Шинкаревич сведения о наличии у нее договора с Манько с 3 августа 2020 года о предоставлении интересов на случай его задержания свидетельствуют о том, что Манько намеревался участвовать в несанкционированных акциях, что и сделал 27 августа 2020 года».





Как пояснила адвокат TUT.BY, постановление суда в законную силу не вступило, Елена Шинкаревич вместе со своим клиентом намерены его обжаловать.





В Конституции четко указано: каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается (ст. 62 Конституции).





Журналисты попросили Верховный суд прокомментировать довод судьи Жанны Хвойницкой, однако там отказались от комментариев.





В Белорусской республиканской коллегии адвокатов пояснили:





— Полагаем, что наличие предварительно заключенного договора с адвокатом свидетельствует не о намерении лица совершать правонарушения, а об обратном: о том, что лицо желает решать все возможные конфликты исключительно в рамках правового поля и законными методами.





Приведем аналогию. Человек страхует свою жизнь и здоровье в страховой организации либо приобретает медицинскую страховку. Это не означает, что он намерен умереть, заболеть или попасть в ДТП. Это означает, что человек пользуется средствами, которые предоставило ему государство, для защиты своих прав и законных интересов от возможных нарушений.





К сожалению, среди наших граждан еще недостаточно распространена практика, которая является естественной в других государствах, когда лицо получает консультацию адвоката либо заключает договор на оказание юридической помощи предварительно, до совершения каких-либо юридически значимых действий.





Как видим, все еще имеет место обратная тенденция, когда наличие такого договора может являться доказательством вины лица в совершении правонарушения.





В коллегии напоминают, что защитник не может быть допрошен в качестве свидетеля по административному делу относительно обстоятельств, которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей защитника (ст. 4.6 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).





— Таким образом, пояснения защитника не могут являться доказательством вины лица, привлекаемого к административной ответственности. БРКА известно о том, что адвокат намерен обжаловать постановление суда о привлечении лица к административной ответственности, в том числе и в связи с нарушением нормы статьи 4.6 ПИКоАП.



