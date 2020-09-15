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Родителям на заметку: по детсадам ходят милиционеры и зомбируют наших детей

Человек в милицейской форме в присутствии двух женщин что-то рассказывает группе детей, сидящих на скамейках. Эта фотография бурно обсуждается в телеграм-чатах, участники иронизируют: “Милиция добралась и до детских садиков”.


Фото сделано в яслях-саду № 344 Минска. Еврорадио позвонило в учебное заведение.

— Что за фотография? — уточняет заведующая Инна Радюк.

— В интернете можно найти. Там дети сидят на скамейках, а перед ними стоит милиционер.

— Где такое фото появилось?

— В чатах.

— Слушайте, эти чаты родительские уже надоели! Пусть бы пришли ко мне и спросили, где какие мероприятия и что происходит. Извините, я никакую информацию давать не буду! Реально, уже всякую ерунду друг другу пересылают.

— То есть это неправда? Ничего такого в вашем садике не проходило?

— А что тут такого? Это что — преступление?

— Я не говорю, что это преступление. Сотрудник милиции стоит перед детьми…

— И что?

— Это было или нет?

— И что, нельзя никаких развлечений?

— Так это развлечение такое?

— Всё! До свидания!

На этом наш разговор закончился: Инна Радюк бросила трубку.

Как рассказал Еврорадио родитель одного из детей на данном снимке, это был сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних, который беседовал с дошкольниками на тему правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности. 
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