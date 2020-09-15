Родителям на заметку: по детсадам ходят милиционеры и зомбируют наших детей
Человек в милицейской форме в присутствии двух женщин что-то рассказывает группе детей, сидящих на скамейках. Эта фотография бурно обсуждается в телеграм-чатах, участники иронизируют: “Милиция добралась и до детских садиков”.
Фото сделано в яслях-саду № 344 Минска. Еврорадио позвонило в учебное заведение.
— Что за фотография? — уточняет заведующая Инна Радюк.
— В интернете можно найти. Там дети сидят на скамейках, а перед ними стоит милиционер.
— Где такое фото появилось?
— В чатах.
— Слушайте, эти чаты родительские уже надоели! Пусть бы пришли ко мне и спросили, где какие мероприятия и что происходит. Извините, я никакую информацию давать не буду! Реально, уже всякую ерунду друг другу пересылают.
— То есть это неправда? Ничего такого в вашем садике не проходило?
— А что тут такого? Это что — преступление?
— Я не говорю, что это преступление. Сотрудник милиции стоит перед детьми…
— И что?
— Это было или нет?
— И что, нельзя никаких развлечений?
— Так это развлечение такое?
— Всё! До свидания!
На этом наш разговор закончился: Инна Радюк бросила трубку.
Как рассказал Еврорадио родитель одного из детей на данном снимке, это был сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних, который беседовал с дошкольниками на тему правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности.
15:17 15/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение