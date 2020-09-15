Опубликовано первое фото Навального после выхода из комы

На своей странице в Instagram Навальный опубликовал фото из больничной палаты, где он находится в окружении своей семьи.





«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось», – написал он.









Ранее в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. СМИ сообщали, что Навальный не намерен эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию.





В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».







