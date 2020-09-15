Банда «черных риелторов» из Витебска получила сроки от 5 до 8 лет





Bо дворе у одного из потерпевших инсценировали нахождение банки с бижутерией, а потом убедили мужчину продать ее. А после этого появился мнимый же владелец «ценностей» и обвинил хозяина двора в их краже. Потерпевшего избили и стали требовать от него, отдать 20 000 долларов США за украшения. Продавать квартиру, однако, мужчина наотрез отказался. Тогда ему «в зачет долга» предложили подселить квартиранта, подсунув на подпись доверенность на продажу жилья.





Всего за девять лет банда «черных риелторов» лишила жилья восемь человек. Общий ущерб от их деятельности правоохранители оценили в 182 000 рублей.





Судом все трое были признаны виновными в мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц и в особо крупном размере. Кроме того, их признали виновными и в покушении на такое же преступление.





Также самый младший член банды, 33-летний мужчина, признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере с угрозой убийством. Второго участника группы, 44-летнего мужчину, также признали виновным в похищении паспорта одной из жертв.





По совокупности 33-летний член банды «черных риелторов» был осужден на 8 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Его 44-летний подельник — на 6 лет. У этого мужчины осталось пятеро малолетних детей. Самый старший из «риелторов», 49-летний ранее судимый мужчина, получил 5 лет.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщается пресс-службой Витебского областного суда.