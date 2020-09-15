Делом архиепископа Кондрусевича занялись в Ватикане

Пьетро Паролин, пишет Это подтвердил в беседе с журналистами госсекретарь Папы Франциска кардинал, пишет catholic.by.





Кардинал добавил, что с этим был связан визит в Минск секретаря по отношениям с государствами Госсекретариата Святого Престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера. Кардинал еще не знает результатов этого визита.





«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою епархию и продолжать руководить своей паствой», — отметил кардинал Паролин.





Одновременно он добавил, что Церковь всегда должна быть «фактором диалога, примирения и мира».



