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Главный конструктор "Могилевлифтмаша" найден мертвым. Он пропал 4 месяца назад

О причине смерти в СК не сообщают.

Тело главного конструктора "Могилевлифтмаша" 62-летнего Игоря Балабанова найдено в лесу под Могилевом,  сообщает Telegram-канал МВД "Разыскивает милиция".

Мужчина пропал 4 месяца назад: 7 мая он вышел из дома и с того момента о нем ничего не было известно.

"Тело могилевчанина Балабанова И.Н., который разыскивался как без вести пропавший от 7 мая, обнаружено в лесном массиве вблизи одной из деревень в Могилевском районе", - говорится в сообщении.

Другие подробности в МВД не раскрывают.

Проводится проверка. 
Источник: sputnik.by
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