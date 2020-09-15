Тело главного конструктора "Могилевлифтмаша" 62-летнего Игоря Балабанова найдено в лесу под Могилевом, сообщает Telegram-канал МВД "Разыскивает милиция".





Мужчина пропал 4 месяца назад: 7 мая он вышел из дома и с того момента о нем ничего не было известно.





"Тело могилевчанина Балабанова И.Н., который разыскивался как без вести пропавший от 7 мая, обнаружено в лесном массиве вблизи одной из деревень в Могилевском районе", - говорится в сообщении.





Другие подробности в МВД не раскрывают.





Проводится проверка.







