А судьи где? Появилось новое видео, как полковник Карпенков разбивает двери кафе
Появилось новое видео того, как 6 сентября в Минске руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД полковник Николай Карпенков разбивает дверь кафе "O'Petit".
Видео снял стартапер Константин Конопко за секунды до своего задержания, передает Еврорадио.
"Я до последнего не верил, что будет штурм, — пишет он в Facebook. — Все очень испугались, когда полетело стекло, когда наше убежище оказалось ловушкой".
11:36 15/09/2020
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