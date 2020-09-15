



Thinktanks.by приводит выдержки из его видеоинтервью телеканалу RTVI





— В Беларуси нельзя свободно проводить социологические опросы. В Беларуси можно проводить соцопросы только при условии, что ты получишь так называемую аккредитацию. Аккредитацию дает профильный институт Национальной Академии наук Беларуси. И он ее не дает. Ну, конечно, дает. Но в основном он ее дает не исследовательским компаниям, а общественным организациям. Например, Белорусскому союзу молодежи (речь идет о БРСМ – прим. Thinktanks.by). Это наследник комсомола. Многотысячная организация, прекрасные ребята, задорные, яркие, я их некоторых знаю, но, конечно, не социологи. А профессиональных социологов там очень мало. Есть социологический центр при БГУ, но он работает в основном на обучение, а не на проведение исследований. 1-2 опроса в год, вот максимум, что он может сделать.





«Зачистка» независимой социологии





Целый ряд социологов, которых Лукашенко посчитал врагами, был выдавлен из Беларуси. Сейчас кто-то из них живет и работает в Варшаве, кто-то в Вильнюсе. И никакой регулярной, надежной и устойчивой информации о том, что на самом деле думают белорусы, за кого они ходили голосовать, кому они симпатизируют, а кого хотят отправить в отставку – этой информации просто нет.









И не надо забывать, что органы госбезопасности в Беларуси (они по-прежнему называются КГБ) там покрепче контролируют ситуацию. Поэтому тихой сапой, анонимно проводить опросы без согласования – это означает подставлять под достаточно серьезную угрозу и интервьюеров, и даже, в некоторых случаях, респондентов. Хотя респонденты тоже это чувствуют и у них присутствует закрытость, нежелание искренне отвечать на задаваемые вопросы, особенно по политическим темам, существенно выше, чем в России. Поэтому главная проблема Беларуси, с моей точки зрения, в том, что там запрещены нормальные социологические исследования. И никто на самом деле не знает, чего хочет белорусский народ.





В условиях отсутствия социологических исследований есть фейки, которые цветут пышным цветом. Например, один из фейков в ходе избирательной кампании сообщал, что рейтинг Лукашенко 3%. Это чистой воды фейк или, скорее, грязной воды фейк. Но опровергнуть его невозможно, потому что сам же режим запретил социологические опросы. Вот это классический пример того, как в целях гиперконтроля ты утрачиваешь любой контроль. Контроль над дискурсом — самый важный. Поэтому, когда на заборах в Минске и других городах пишут «3%»… А чем крыть? Сам виноват.





А сейчас за чем следить в Беларуси? Только за толпами людей, пикетами, демонстрациями, флешмобами. Это единственный способ сейчас понять, какие сейчас мнения у белорусов. Других режим просто не оставил.