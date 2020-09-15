Папа Римский находится под постоянным наблюдением врачей













Недавно понтифик встречался с филиппинским кардиналом Луисом Антонио Тагле, который после этого вернулся в Манилу и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. По словам Паролина, в Ватикане не особо встревожены этим обстоятельством, но за здоровьем папы постоянно следят.





Понтифик возобновил регулярные аудиенции, которые не проводились с марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Он беседует с посетителями Апостолького дворца без маски, однако все еще воздерживается от рукопожатий и поцелуев младенцев.





Понтифику 83 года.