Папа Римский находится под постоянным наблюдением врачей
Папа Римский Франциск находится под постоянным наблюдением врачей на предмет возможного заражения коронавирусом, сообщил агентству ANSA госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
Недавно понтифик встречался с филиппинским кардиналом Луисом Антонио Тагле, который после этого вернулся в Манилу и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. По словам Паролина, в Ватикане не особо встревожены этим обстоятельством, но за здоровьем папы постоянно следят.
Понтифик возобновил регулярные аудиенции, которые не проводились с марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Он беседует с посетителями Апостолького дворца без маски, однако все еще воздерживается от рукопожатий и поцелуев младенцев.
Понтифику 83 года.
09:24 15/09/2020
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