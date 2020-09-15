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На девушку, сорвавшую с неизвестного в штатском маску, завели уголовное дело

Юлию задержали 11 сентября у Минского областного суда перед началом процесса над стачкомом «Беларуськалия». В понедельник стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом «Радыё Свабода» рассказала мама Юли.

— Завтра мы идем к следователю на допрос. На дочь завели уголовное дело по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). Будем сражаться. У нас есть три свидетеля, которые там были. Видели, что происходило. Они готовы дать показания в суде, — рассказала мама Юлии Елена.

Юлия была задержана 11 сентября у здания Минского областного суда. Девушка пришла туда вместе с другими людьми поддержать представителей стачкома «Беларуськалия». Видео того, как она срывает с одного из людей в штатском маску, после чего ее затаскивают в микроавтобус, опубликовало в своем телеграм-канале «Радыё Свабода».



Елена говорит, что их семья теперь ищет свидетелей произошедшего и будет благодарна любой помощи.

Статья 364 — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности — наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

В конце августа МВД сообщило, что в Беларуси завели 141 уголовное дело за насилие над сотрудником милиции либо угрозу насилия.
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