Известный спортивный журналист Сергей Щурко задержан

Как рассказала Хижинкова, после 13.00 Сергей перестал выходить на связь. Последнее его сообщение было, что для беседы к нему едет милиция. Позднее пресс-секретарь добавила, что Щурко находится на Окрестина, где будет проходить по административному делу.

Руководителем проекта pressball.by Юрием Довнаром было заявлено, что точно пока нельзя сказать, где журналист. Дежурный Окрестина сообщил, что в ИВС такого задержанного нет.





Сергей Щурко — один из самых известных белорусских спортивных журналистов. Он также занимается организацией благотворительных проектов с участием звезд белорусского спорта.





Помимо Сергея остаются в изоляторах и ожидают судов 10 журналистов, которые были задержаны в выходные 12-13 сентября.