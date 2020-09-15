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В Минске автобус врезался в легковушку и снес фонарный столб: 6 человек в больнице

Предварительно, водителю автопарка стало плохо за рулем.


Серьезное ДТП произошло в белорусской столице вечером в понедельник, 14 сентябре. Подробности пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном Telegram-канале.

Авария произошла с городским автобусом «МАЗ» и легковым «Фольксвагеном». Водитель ехал со стороны улицы Шугаева по Русиянова в сторону Городецкой улицы. В какой-то момент автобус оказался на встречке, где произошло столкновение с легковушкой. После столкновения автобус продолжил движение и снес осветительную мачту. Столб упал на проезжую часть.

- По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем. В аварии есть несколько пострадавших: четыре пассажира и оба водителя транспортных средств были госпитализированы в больницу скорой медпомощи, - уточнили в пресс-службе.

В ГАИ напомнили, что водителю, который находится в болезненном или утомленном состоянии, запрещено управлять ТС - это ставит под угрозу безопасность движения.
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