Авария произошла с городским автобусом «МАЗ» и легковым «Фольксвагеном». Водитель ехал со стороны улицы Шугаева по Русиянова в сторону Городецкой улицы. В какой-то момент автобус оказался на встречке, где произошло столкновение с легковушкой. После столкновения автобус продолжил движение и снес осветительную мачту. Столб упал на проезжую часть.

- По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем. В аварии есть несколько пострадавших: четыре пассажира и оба водителя транспортных средств были госпитализированы в больницу скорой медпомощи, - уточнили в пресс-службе.





В ГАИ напомнили, что водителю, который находится в болезненном или утомленном состоянии, запрещено управлять ТС - это ставит под угрозу безопасность движения.