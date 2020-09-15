Полторы тысячи хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси на Рош ха-Шана
На границе Украины и Беларуси, в пункте пропуска "Новые Яриловичи", полторы тысячи хасидов пытаются попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана, несмотря на запрет.
|
1 из 3
Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко встретился с паломниками. Украинские пограничники уже усилили охрану. Дайнеко призвал их уважать законы Украины и правила пересечения границы, пишет УНИАН.
ГПСУ привлекла к работе резервы и взаимодействует с Нацполицией и Нацгвардией для контроля ситуации.
Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в этом году празднуют с вечера 18 сентября. Каждый год хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань. Однако из-за эпидемии коронавируса правительство запретило въезд на территорию Украины иностранных граждан.
08:10 15/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение