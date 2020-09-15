ГПСУ привлекла к работе резервы и взаимодействует с Нацполицией и Нацгвардией для контроля ситуации.

Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в этом году празднуют с вечера 18 сентября. Каждый год хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань. Однако из-за эпидемии коронавируса правительство запретило въезд на территорию Украины иностранных граждан.







