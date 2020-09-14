Женщина, которую вчера в Жодино ударил милиционер: «У меня очень сильный стресс, я даже не могу есть»

«Белсат» побеседовал с жителями Жодино, которые столкнулись с насилием со стороны милиции.





13 сентября Наиля пошла вечером погулять по Жодино. Ее муж Герман вспоминает: Когда жена позвонила с просьбой ее забрать, ее голос был очень взволнован.





«Я сразу не поверил, что милиционер мог ее ударить по голове. Но она показала видео», – вспоминает мужчина.









Наиля. Фото предоставлено редакции





Дома Наиля рассказала, что вместе с другими протестующими они пытались отбить задержанного на митинге парня. Все происходящее женщина снимала на телефон.





«Возможно, Наиля слишком близко подошла к милиционеру. Но его реакция была неадекватная… Ударить ее по голове со всего размаха! Она такая маленькая… Я в таком шоке был! Меня трясло всего», – говорит Герман.





Вначале Наиле не было больно, потом уже она почувствовала, что немеет рука, из носа потекла светлая жидкость, неприятные ощущения в ухе, челюсти. В больнице выяснилось, что кости целы, был ушиб колена, незначительные повреждения. Рентген не обнаружил ничего опасного.

Марш женщин





Но психологическое состояние женщины очень плохое. «Я пережила сильный стресс. Надеюсь, что через пару дней станет легче. Очень нервничаю, не могу кушать. У меня голова сильно болит, рука, колено. Сегодня были на судмедэкспертизе, померили травмы. Ничего страшного, выписали лекарства против боли», – говорит Наиля.





Сегодня же к ней приходили следователи. Разговор был корректный, но уже сейчас известно, что против Наили возбудили административное дело за участие в несанкционированной акции.





13 сентября жительница Жодино, которую во время мирного шествия ударил в лицо милиционер, вместе со своим адвокатом Марией Колесовой-Гудилиной обратились в Жодинский городской отдел Следственного комитета.





В Следственном комитете приняли заявление о совершенном преступлении, потерпевшая получила направление на медицинскую экспертизу. Милиционер, который ударил женщину в лицо, опознан.





МВД проводит проверку инцидента на протесте в Жодино 13 сентября, когда сотрудник милиции ударил женщину. Расширенный комментарий ведомство опубликует, когда «ситуации будет дана объективная оценка», рассказала TUT.BY пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.











