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На Гомельщине 10-летняя девочка по ошибке выпила алкоголь и впала в кому

Инцидент произошел вечером 13 сентября в Буда-Кошелевском районе.

Девочка сделала пару глотков из бутылки, в которой вместо газировки родители хранили спиртное, и пошла в магазин, пишет о происшествии «Авангард».

По дороге ей стало плохо, и вскоре девочка потеряла сознание. Ребенка в состоянии алкогольной комы доставили в больницу, пишет intex-press.by
 
По данному факту проводится проверка, выясняются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.
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