Это большая ошибка официального Минска - запретить въезд архиепископу
Белорусский политолог и богослов о Тадеуше Кондрусевиче: «Сейчас у него статус «гонимый епископ церкви»»
Тадеуш Кондрусевич. Источник: https://tut.by/
Наталья Василевич считает большой ошибкой Минска запретить архиепископу въезд в Беларусь, а потом признать его паспорт недействительным.
Белорусский политолог и богослов Наталья Василевич считает большой ошибкой Минска сначала запретить въезд в Беларусь архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, а после признать недействительным его паспорт, пишет b-g.by со ссылкой на naviny.by.
«Председатель Конференции католических епископов Беларуси находится в Европе. Из Польши поехал в Литву, потом может хоть в Берлин, хоть в Рим… И везде он может рассказывать о том беззаконии, которое творится в Беларуси в отношении всех граждан (в том числе и в отношении его лично). Ему будут верить. Сейчас у него статус «гонимый епископ церкви»», — заявила Василевич.
Политолог говорит, что «человека, который придумал «дело Кондрусевича», наверное, премировали, а надо было уволить».
«Единственное, что удалось продемонстрировать, так это способность махать руками в приступе истерики «Да они у меня еще попляшут!», «Да я им покажу!». Типичное самодурство для демонстрации, кто тут власть. Эти методы работают только для эмоциональной разрядки, но не работают для достижения целей», — считает она.
20:24 14/09/2020
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