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Ниже плинтуса: в МВД назвали избиение милиционером женщины в Жодино... самозащитой

МВД прокомментировало инцидент в Жодино, когда майор милиции так ударил женщину по лицу, что она аж отлетела.



"Ситуация складывалась следующим образом. Экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать,  обступила автомобиль Госавтоинспекции.  Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали  оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. 

Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления.  

Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания", - цитично рапортует МВД. 
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