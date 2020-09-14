+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Генпрокуратура пугает родителей лишением детей из-за участия в протестах

В Генеральной прокуратуре предупредили, что у родителей, чьи дети участвуют в акциях протеста, могут изымать детей на полгода

Во время протестных акций происходит "нарушение прав ребенка", заявил СТВ начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси Алексей Подвойский.

Подвойский отметил, что во время таких акций, дескать, нет возможности обеспечить безопасность ребенка. 

- Первое - с ними проводятся беседы, разъяснения, им поясняют, что да как и какие последствия правовые. Второй момент - прокурор, например, помимо всего выносит официальное предупреждение. Но если это не является для них каким-то звоночком, то у нас есть еще органы опеки и попечительства, которые тоже понимают, что есть элементы ненадлежащего воспитания со стороны родителей. В ряде случаев они могут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребенка, - рассказал сотрудник Генпрокуратуры. 

Он отметил, что предупреждения получили уже более сотни родителей и детей.

В крайнем случае ребенка могут изъять из семьи и поместить на полгода в приют или замещающую семью. 
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]