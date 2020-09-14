Это лишение гражданства или только паспорта? ГПК прояснил ситуацию с запретом на въезд архиепископу Тадеушу Кондрусевичу
Главе Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши из-за недействительного паспорта, говорится в сообщении на официальном сайте catholic.by со ссылкой на полученный ответ из Госпогранкомитета страны.
"В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо указана следующая причина действий пограничников, воспрепятствовавших митрополиту Минско-Могилёвскому въехать в Беларусь: "Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным", - говорится в сообщении.
Данный ответ на свое обращение в ГПК Кондрусевич получил на прошлой неделе.
В погранкомитете уточнили, что Кондрусевич вправе обратиться в министерство внутренних дел по вопросу принятия решения о признании недействительным его паспорта.
"Получив ответ из Госпогранкомитета, архиепископ Тадеуш Кондрусевич обращается в министерство внутренних дел для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на Родину", - проинформировали в РКЦ в Беларуси.
Как сообщалось, 31 августа главе Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши без объяснения причин.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич не был пропущен в страну, поскольку "получил задание на польской стороне".
Позже Конференция католических епископов заявила, что запрет на въезд в республику архиепископу Кондрусевичу, который является гражданином Беларуси, противоречит действующему законодательству.
По мнению епископов, "эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снятию напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе"
12:50 14/09/2020
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