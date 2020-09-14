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МВД Беларуси: в воскресенье задержали 774 человека

МВД Беларуси в понедельник озвучило свою статистику по протестам в нашей стране в воскресенье.



Силовики насчитали 28 протестных акций. В столице они увидели всего 15 тысяч протестующих, хотя их было около 100 тысяч (об этом свидетельствуют и видео с протестов). Еще 7 тысяч человек, как утверждает милиция, вышли на уличные акции в других городах.

В воскресенье "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" задержали 774 человека (из них в Минске — более 500 человек). За решеткой оставили 544 человека, их будут судить.

В МВД сообщили о трех служебных автомобилях силовиков, поврежденных в Новополоцке, о сорванных видеорегистраторах у милиционеров Витебска и Могилева. Упоминается использование водомета в Бресте для разгона протестующих.
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