



Накануне стачком ОАО "Беларуськалий" в связи с признанием Минским областным судом забастовки 17-18 августа незаконной, объявил новую бессрочную забастовку по политическим мотивам.





"Выездной суд только начался, рассматривают протоколы в отношении членов стачкома Леончика Романа и Черкасова Сергея. Никого из нас на суд не пустили", - сообщили Sputnik в понедельник в профсоюзе горняков.





Там также отметили, что Черкасов и Леончик были задержаны в воскресенье и провели ночь в ИВС. "Мы пока не знаем, за что на них составлены протоколы, но скорее всего, за участие или за организацию несанкционированной акции", - сказали собеседники агентства.





Как раннее сообщал Sputnik, 11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку, которую провела часть сотрудников предприятия 17 и 18 августа, тогда в забастовке приняли участие более 620 рабочих из нескольких рудоуправлений. Он выступили с рядом политических и экономических требований. Позднее руководство предприятия обратилось в генеральную прокуратуру Беларуси с заявлением, в котором попросило признать забастовку незаконной.





Ответчиком по данному прокурорскому иску были признаны бывший сопредседатель стачкома Сергей Шиц (он с 21 августа сложил с себя полномочия сопредседателя и приступил к работе) и еще один сопредседатель Анатолий Бокун, который отбывает 15 суток ареста. Сергей Черкасов, которого судят сегодня, суд планировал привлечь в качестве ответчика, о чем он узнал только в суде. Во время перерыва в судебном заседании он собрал всех членов стачкома (около 15 человек) и они в режиме онлайн проголосовали о том, чтобы снять с него полномочия сопредседателя стачкома.



