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Канада и ЕС хотят преодолеть COVID-19 искусственным интеллектом

Европейский Союз и Канада пытаются поддержать глобальные усилия по прекращению пандемии коронавируса с помощью искусственного интеллекта.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа шампанское и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, сообщает Укринформ.

"Канада и ЕС сотрудничают на нескольких многосторонних платформах, изучая, как применить искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на и восстановлении от COVID-19", - говорится в заявлении.

Отмечается, что координация в области искусственного интеллекта "происходит параллельно с длительной и глубокой сотрудничеством в других отраслях, в том числе квантовых технологиях".

Напомним между Канадой и ЕС ежегодно происходит так называемый "Цифровой диалог", во время которого Оттава и Брюссель обмениваются наработками в области новейших технологий.
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