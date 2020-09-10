Канада и ЕС хотят преодолеть COVID-19 искусственным интеллектом

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа шампанское и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, сообщает Укринформ.





"Канада и ЕС сотрудничают на нескольких многосторонних платформах, изучая, как применить искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на и восстановлении от COVID-19", - говорится в заявлении.





Отмечается, что координация в области искусственного интеллекта "происходит параллельно с длительной и глубокой сотрудничеством в других отраслях, в том числе квантовых технологиях".





Напомним между Канадой и ЕС ежегодно происходит так называемый "Цифровой диалог", во время которого Оттава и Брюссель обмениваются наработками в области новейших технологий.



