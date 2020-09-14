Караник рассказал, как может развиваться вторая волна коронавируса в Беларуси
Глава Гродненского облисполкома и экс-министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, как может развиваться вторая волна коронавируса в Беларуси в эфире телеканала «ОНТ», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
По словам экс-министра, Беларусь выбрала правильный подход к борьбе с COVID-19, а аналогичные с белорусскими шведские методы противостояния инфекции ВОЗ признала эффективными и наиболее рациональными.
— Я понимаю, что многие пока не готовы признать, что Беларусь пошла верным путем. Но мы с самого начала говорили о том, что карантин свою эффективность не доказал, — отметил бывший глава министерства здравоохранения.
В. Караник также отметил, что вторая волна коронавируса в Беларуси ожидается менее масштабной, поскольку среди населения сформировалась иммунная прослойка.
Напомним, в Беларуси по состоянию на 13 сентября насчитывается 74 173 случая COVID-19, за все время распространения инфекции на территории страны скончались 750 человек, выздоровели 72 584 пациента с ранее подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
09:19 14/09/2020
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