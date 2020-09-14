



По словам экс-министра, Беларусь выбрала правильный подход к борьбе с COVID-19, а аналогичные с белорусскими шведские методы противостояния инфекции ВОЗ признала эффективными и наиболее рациональными.





— Я понимаю, что многие пока не готовы признать, что Беларусь пошла верным путем. Но мы с самого начала говорили о том, что карантин свою эффективность не доказал, — отметил бывший глава министерства здравоохранения.





В. Караник также отметил, что вторая волна коронавируса в Беларуси ожидается менее масштабной, поскольку среди населения сформировалась иммунная прослойка.





Напомним, в Беларуси по состоянию на 13 сентября насчитывается 74 173 случая COVID-19, за все время распространения инфекции на территории страны скончались 750 человек, выздоровели 72 584 пациента с ранее подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».



