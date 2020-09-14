+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Запах нового автомобиля" хотят запретить

"Запах нового автомобиля", выпущенный в Великобритании, планируют запретить. Причина кроется в опасном влиянии ингредиентов парфюма на здоровье человека.



Напомним, что британская фирма Autotrader разработала аромат, в котором сочетаются "нотки тонкой кожи и твердого воска". Его создатели считают, что именно так пахнет в салоне нового автомобиля. Стоимость 50-миллилитрового флакона равна £175 .

Теперь же, спустя время, обнаружено, что продукт причиняет вред здоровью человека. Характерный запах парфюма составляют восемь летучих органических соединений. Запрет введут из-за ужесточающихся во всем мире норм содержания в покрытиях и материалах летучих органических соединений, передает Autocar.

Коктейль ароматов, которые составляют ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол, может спровоцировать у многих людей головокружение, одышку, раздражение глаз,  усталость и тошноту. Более того, ингредиенты не исчезают просто так, а, в зависимости от воздействия солнечного света, испаряются и снова поглощаются.

Решение принято после того, как свыше половины из 800 владельцев новых машин заявили, что чувствовали недомогание в салоне нового автомобиля. Опрос проводило Министерство транспорта Южной Кореи. Европейская экономическая комиссия планирует выпустить соответствующий закон.
Oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]