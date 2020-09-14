ЦИП на Окрестина в Минске заполнен на 90-100%





"Наполняемость на вчерашний день была близка к 100%: из 110 заняты 109 койкомест", - сообщил в эфире телеканала СТВ в воскресенье начальник центра изоляции правонарушителей Евгений Шапетько.





Основную категорию содержащихся в ЦИП на Окрестина составляют лица, которые задерживаются в Минске за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, уточнил он.





Шапетько рассказал, что условия, в которых содержатся задержанные хотя и не соответствуют нескольким звездам в отеле, но соответствуют всем требованиям, которое предъявляет законодательство.





"И кровати мы видим, и наличие обогревателей, которые в зимнее время суток работают. Мы видим наличие крана с горячей и холодной водой, санитарный узел – и нет необходимости куда-то выходить для своих надобностей естественных. Мы видим скамейки, тумбочки, где можно хранить свои личные вещи", - рассказал он. Также Шапетько заверил, что в камерах всегда присутствуют средства гигиены и постельное белье.





Также он рассказал, что задержанные питаются блюдами со столовой завода "Горизонт". Оттуда несколько раз в день доставляется горячая еда.





"Все 109 порций были доставлены и выданы – и завтрак, и обед, и ужин. И меню очень не тюремное, по тем стереотипам, что подносятся в интернете. Каждая позиция прописана. Завтрак – котлеты "Московские", макароны отварные, хлеб белый, огурец соленый. Что касается обеда, это борщ, шницель рыбный, каша гречневая, кисель, опять же хлеб…", - перечислил Шапетько.





В Беларуси уже более месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.