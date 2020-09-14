+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Задержанные журналисты провели ночь на Окрестина

Несколько журналистов задержали в Беларуси на несанкционированных акциях протеста в воскресенье, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Среди задержанных в Минске фотографы Александр Васюкович и Владимир Гридин. Они провели ночь в изоляторе на Окрестина.

Задерживались днем в воскресенье и были отпущены журналисты телеканала "Белсат" и издания "Наша нiва" Артём Лява и Дмитрий Панковец, а также главный редактор dev.by Наталья Провалинская.

Как сообщалось, в белорусской столице и некоторых областных центрах прошли несанкционированные массовые мероприятия в воскресенье. В столице было задержано более 400 участников акции протеста.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]