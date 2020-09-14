Задержанные журналисты провели ночь на Окрестина

Среди задержанных в Минске фотографы Александр Васюкович и Владимир Гридин. Они провели ночь в изоляторе на Окрестина.





Задерживались днем в воскресенье и были отпущены журналисты телеканала "Белсат" и издания "Наша нiва" Артём Лява и Дмитрий Панковец, а также главный редактор dev.by Наталья Провалинская.





Как сообщалось, в белорусской столице и некоторых областных центрах прошли несанкционированные массовые мероприятия в воскресенье. В столице было задержано более 400 участников акции протеста.